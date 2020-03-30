خبير عراقي يصنع روبوتا لمرضى فيروس كورونا

2020/03/30 | 09:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺻﻨﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ المهندس ﺛﺎﻣﺮ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻐﺪاد، اﻟﺮوﺑﻮت الممرضة اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻤﺮﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ....

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