الرافدين يعلن صرف رواتب مديريات التربية التي وصلت صكوكها في بغداد والمحافظات

2020/03/30 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين (30 اذار 2020) صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من ال...





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