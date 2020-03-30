🟠”تستاهل الأردن”.. رجال أعمال عراقيون يتبرعون لوزارة الصحة الأردنية

2020/03/30 | 09:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع عدد من رجال الأعمال العراقيين يعيشون في الأردن بمبالغ مالية لوزارة الصحة الأردنية، لدعم جهودها في منع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.وقال أحد رجال الأعمال العراقيين: “نتقدم […]

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