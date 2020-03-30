تقارير : برشلونة يواجه خسارة مالية تقدر بـ100 مليون يورو بسبب كورونا

2020/03/30 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن العملاق برشلونة يواجه خسارة مالية تقدر بـ100 مليون يورو فى الأشهر المقبلة، جراء إيقاف النشاط الكروي فى إسبانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.وتوقفت كرة القدم في أوروبا بشكل عام سواء البطولات المحلية أو القارية، بسبب تفشي الفيروس فى عدد من البلدان أبرزها […]

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