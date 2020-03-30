وزارة الصحة: المتوفى بفايروس كورونا لا ينقل العدوى

2020/03/30 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ داﺧﻞ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن المتوفي، وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ رﺋﺔ الميت، ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن المتحدث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺪر.وقال ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” واطلعت عليه وكالة صدى إن “اﻟﻔﻴﺮوس ﻳﻌﻴﺶ ﻟﺒﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ وﻓﺎة المصاب، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ رﺋﺔ الميت، ﺑﺨﻼف اﻟﺸﺨﺺ المصاب اﻟﺬي ﻳﻜﻮن

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