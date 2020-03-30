كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ متعددة فائقة الضخامة

2020/03/30 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبرت بيونغ يانغ الأحد قاذفات صواريخ متعددة فائقة الضخامة حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الإثنين.ولفتت الوكالة إلى أن الاختبار تم الأحد “بنجاح”، مشيرة إلى أنه يهدف “للتحقق مرة أخرى من السمات التكنولوجية لنظام الإطلاق الذي سيتم تسليمه إلى الجيش الشعبي الكوري”.وأشرف على الاختبار نائب رئيس اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم […]

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