الصادقون لـ”العهد نيوز”: على الحكومة تقديم منحة مالية لأصحاب الدخل المحدود

2020/03/30 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي الحكومة تقديم منحة مالية وحصة تموينية إضافية لأصحاب الدخل المحدود والعمل اليومي، مبينا أن الحظر الصحي إثر بشكل واضح وكبير على نسبة عالية من أبناء الشعب ذوو الدخل المحدود والمعتمدين على الاجر اليومي.وقال الخزعلي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين انه “لا يمكن التكهن حاليا الى […]

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