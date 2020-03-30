🟠كتلة الحكمة النيابية تصدر بياناً حول الاوضاع في العراق

2020/03/30 | 10:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم في ظل الاوضاع الطارئة التي تمر بها بلادنا اسوة ببلاد المنطقة والعالم وتفشي فيروس كورونا هذه الجائحة التي اقلقت العالم بتقنياته وتكنولوجيته ..فأننا نأسف كثيرا […]

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