انطلاق عملية / ربيع الانتصارات الكبرى/ لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين


انطلاق عملية / ربيع الانتصارات الكبرى/ لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين
2020/03/30 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا
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