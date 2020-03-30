2020/03/30 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جولة ليلية للاطلاع على إجراءات منع التجوال.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى جولة ليلية تفقدية للوقوف شخصياً على إجراءات منع التجوال، ولتحية الضباط والمراتب ،الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي يطلع على إجراءات منع التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي يطلع على إجراءات منع التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).