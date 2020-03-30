عمليات بغداد: اعتقال أكثر من 4500 مخالف لحظر التجوال

2020/03/30 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال أكثر من 4500 مخالف لقرار حظر التجوال في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أن القوات الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد مازالت مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت ومنذ ١٧ آذار الحالي ولغاية اليوم ٢٩ من الشهر ذاته من القاء القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً.وتابعت

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