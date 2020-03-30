إصابة نجمة “اراب ايدول” بفيروس كورونا

2020/03/30 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصاب فيروس كورونا المستجد الضحية الثانية في الوسط الفني المصري، حيث أعلنت نجمة برنامج “أرب آيدول” إيناس عز الدين إصابتها، إثر عودتها من رحلة في دولة المغرب.إيناس عز الدين ظهرت في بث مباشر عبر موقع “فيسبوك”، وأكدت أنها كانت تعاني من أزمة في العودة بعد إغلاق الطيران في المغرب، وظلت ليومين في المطار […]

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