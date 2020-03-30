2020/03/30 | 10:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57 ألفاً و298 حالة كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

وقال المعهد ان البلاد سجلت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الخميس الماضي إن قدرات ألمانيا في إجراء الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لا تزال حتى الآن تفوق دولا أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تسجل اكثر من 4 آلاف اصابة و66 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تسجل اكثر من 4 آلاف اصابة و66 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).