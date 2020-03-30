وفاة مغن أمريكي شهير بفيروس كورونا

2020/03/30 | 10:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم المغني الأمريكي جو ديفي، اليوم الاثنين، وفاة الأخير بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ 61 عاما.

وبحسب شبكة "أي بي سي"، تدهورت صحة الفنان بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا، مؤكدة أنه توفي في ناشفيل بولاية تينيسي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكان ديفي أعلن، يوم الجمعة الماضي، على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس: "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتي نطلب الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ120 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من ألفين شخص، بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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