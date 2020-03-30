هواوي تطلق ساعتها الذكية

2020/03/30 | 10:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت شركة "هواوي" الصينية عن ساعتها الذكية، Watch GT2e الجديدة والتي يتوقع لها أن تكون واحدة من بين أفضل الساعات الذكية في العالم.

وزودت الساعة بهيكل مصنوع من الستانلس، مقاوم للماء والغبار وبشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة بدقة عرض (454/454) بيكسل.

وجاءت الساعة بمعالج من نوع Kirin A1 عالي الأداء، بذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت، إضافة لحساسات لقياس معدلات ضربات القلب والنشاط البدني للمستخدم.

كما وزودت الساعة بمكبرات صوت لسماع الموسيقى ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، وتقنيات تمكنها من الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات Bluetooth 5.1، وتقنيات GPS لتحديد المواقع.

وبطاريتها بسعة 455 ميلي أمبير، تكفيها لتعمل أكثر من 30 ساعة متواصلة في حال استخدامها لإجراء المكالمات والاستماع للموسيقى و14 يوما للاستخدام النمطي.

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