2020/03/30 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهم النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، بمحاولة إنهاء الوجود السياسي الشيعي المقاوم.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، ان، مهمة الزرفي الأساسية، هي إنهاء الوجود السياسي الشيعي المقاوم حصرا، مشيرا الى ان الزرفي الذي يعتمد لغة الصفقات مع الجميع ومستعد ان يمنح الأحزاب الكردية والسنية ومن يذهب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح يتهم الزرفي : بمحاولة إنهاء الوجود السياسي الشيعي المقاوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح يتهم الزرفي : بمحاولة إنهاء الوجود السياسي الشيعي المقاوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).