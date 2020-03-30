المالية النيابية تكشف سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد

2020/03/30 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.

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