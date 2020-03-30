وفاة إعلامية أميركية شهيرة بكورونا

2020/03/30 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توفيت الإعلامية، ماريا ميركادر (54 عاما) مراسلة شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأمريكية، بفيروس كورونا.وقالت الشبكة، إن وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر شباط الماضي.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها […]

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