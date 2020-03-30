مصاب بكورونا عائد إلى أربيل يتسبب بإصابة 5 أشخاص

2020/03/30 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستنان، اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة أربيل، ليرتفع عدد المصابين إلى 147 حالة.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “محافظة أربيل سجلت اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد”.وأضافت أن “الاصابات تمثلت بخمسة أشخاص من المقربين لشخص عاد من […]

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