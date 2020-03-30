الرافدين يعلن عن صرف رواتب موظفي التربية في بغداد و المحافظات

2020/03/30 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ورد الى المستقلة، إن المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم.وأضاف، أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين […]

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