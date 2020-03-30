الفيلي يطالب بقرارات سريعة لفتح المستشفيات شبه المكتملة في محافظات عديدة لمواجهة أزمة كورونا

2020/03/30 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب مازن الفيلي , اليوم الاثنين , بقرارات سريعة لفتح المستشفيات شبه المكتملة في محافظات عديدة لمواجهة أزمة كورونا.في ظل تزايد انتشار وباء كورونا بشكل ملحوظ وسريع تشتد الحاجة لتركيز الجهود وتعبئة الإمكانات لتولي القطاع الصحي بمؤسساته وكوادره ومستلزماته اهتمامًا ودعمًا خاصًا.واعتماد القرارات الواقعية والسريعة الإنجاز في تهيئة مستشفيات ومراكز تخصصية في محافظات

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