كوردستان تعلن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/30 | 10:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، صباح الاثنين، تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، "تم تشخيص 8 إصابات بالفيروس في مدينة اربيل .واوضحت ان الاصابات توزعت على رجل وامرأة وثلاثة اطفال جميعهم اقارب حالة تم تشخيص إصابتها يوم امس في ناحية خليفان لرجل عائد من بريطانيا.واضاف، ان الاصابات الثلاث الاخرى لاشخاص من اهالي دهوك عادوا من فرنسا مؤخراً وهم بالحجر الصحي في اربيل .وبذلك ترتفع اعداد الإصابات بالفيروس في الاقليم الى 150 حالة، بينها حالتا وفاة و55 حالة تماثل للشفاء.

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