مورينيو يكشف عن أفضل 11 لاعباً دربهم

2020/03/30 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن التشكيلة المثالية التي أشرف على تدريبها خلال مسيرته الا...





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