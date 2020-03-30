تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في اربيل

2020/03/30 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، (3 آذار 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة أربيل، ليرتفع عدد المصابين إلى 147 حالة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة أربيل سجلت اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت أن "الاصابات تمثلت بخمسة أشخاص من المقربين لشخص عاد من بريطانيا، وشخصت إصابته بفيروس كورونا، سابقاً".

وأشارت الصحة إلى أن "العدد الكلي للإصابات في اقليم كرسدتان ارتفع إلى 147 حالة، وحالتي وفاة، و56 إصابة تماثلت للشفاء التام".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد، تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الاصابات، وفقا لبيان الصحة، على النحو الآتي: "(بغداد الرصافة: 7)، (بغداد مدينة الطب: 1)، (البصرة: 8)، (النجف: 5)، (السليمانية: 1)، (كربلاء: 11)، (اربيل : 8)".

وبذلك يكون مجموع الإصابات،547 حالة في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء التام: 143 والوفيات 42.

بغداد اليوم - بغداد

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الصحة في بيان، ان "صحة السليمانية سجلت 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة اعلنت،

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