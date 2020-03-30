وزير الداخلية يوجه بتشديد المراقبة على التجار وأصحاب المحال الذين يتلاعبون بالأسعار

2020/03/30 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الأثنين (30 آذار 2020)، بتشديد المراقبة على التجار وأصحاب المحال الذين يتلاعبون بالأسعار.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن، الأخير "قام بجولة تفقدية في عدد من مناطق العاصمة بغداد للاطلاع على الاجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال".

واضاف المكتب أن "الياسري أثنى على الجهود التي يبذلها منتسبي وزارة الداخلية بمختلف تشكيلاتهم "، مؤكداً على ضرورة "التقيد بعدم السماح بأي خرق لحظر التجوال من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "وزير الداخلية أمر بمتابعة أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار"، مشددًا على "أهمية انسيابية حركة شاحنات البضائع الاساسية والخضروات والمواد الغذائية".





بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين (30 اذار 2020) صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة ب

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الصحة النيابية، فالح الزيادي، الاثنين (30 اذار 2020)، أن أمام العراق أسبوع صعب، في معركته ضد فيروس كورونا، لا سيما بعد تزايد الاعداد في الاصابات والوفيات، في عموم البلاد.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن

بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، موعد اطلاق سراح الشخص الذي هدد الكوادر الطبية بعد قدومها لحجر أحد افراد عائلته في المحافظة، بإطلاق الرصاص عليهم.

وقال العيداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، "ابلغت رئيس هيأة استئنا

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