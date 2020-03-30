الأمن النيابية لـ”العهد نيوز”: أمريكا تسعى لغطرسة جديدة لزيادة تواجدها العسكري

2020/03/30 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي ان امريكا تسعى لإثارة فوضى جديدة في المنطقة لإثبات هيمنتها، مؤكدا أن الغطرسة الأمريكية تجاه شعوب المنطقة لازالت قائمة حتى اللحظة.وقال الزيادي، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين إن “واشنطن تسعى لغطرسة جديدة في المنطقة لزيادة تواجدها العسكري على حد قوله”. وأضاف أن “العراق لن يكون ساحة حرب […]

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