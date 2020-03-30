2020/03/30 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف، أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يصدر بيانًا بشأن رواتب مديريات التربية في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يصدر بيانًا بشأن رواتب مديريات التربية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).