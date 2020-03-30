2020/03/30 | 10:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو خرق حظر التجوال يعيق الفرق الخدمية وعمليات التعفير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو خرق حظر التجوال يعيق الفرق الخدمية وعمليات التعفير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو خرق حظر التجوال يعيق الفرق الخدمية وعمليات التعفير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).