2020/03/30 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المطربة المصرية إيناس عز الدين، فيديو من داخل مستشفى حميات إمبابة، كشفت فيه أعراض إصابتها بفيروس كورونا بعد نقلها إليه، عقب شعورها بضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارتها.وأعلنت المطربة خلال بث مباشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.وأكدت عز الدين، نجمة برنامج “أراب أيدول”، أن حراراتها في تزايد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطربة المصرية إيناس عز الدين تكشف من داخل المستشفى أعراض إصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطربة المصرية إيناس عز الدين تكشف من داخل المستشفى أعراض إصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).