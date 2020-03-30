امانة بغداد تجري اعمال تعفير في البتاوين

2020/03/30 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن اجراء حملة لتعفير منطقة البتاوين.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ان “ملاكات الامانة في بلدية الرصافة قامت بحملة لتعفير وتعقيم منطقة البتاوين والمحلة 102 على وجه الخصوص”.واضافت انه “تم تعفير محطات المجاري ضمن ساحة النصر وساحة النضال وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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