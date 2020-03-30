عبد المهدي: سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة المسؤولين عن خرق السيادة العراقية

2020/03/30 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاثنين، انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة المسؤولين عن خرق السيادة العراقية، معبرا عن قلقه من رصد طيران غير مرخص قرب مناطق عسكرية في العراق.وقال عبد المهدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “القيام باعمال حربية غير مرخص بها تعتبر تهديدا لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة […]

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