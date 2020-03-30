2020/03/30 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت خلية الأزمة في نينوى، اليوم الاثنين، على افتتاح شركات الصيرفة ثلاثة أيام في الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في نينوى توافق على افتتاح شركات الصيرفة ثلاثة ايام في الاسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في نينوى توافق على افتتاح شركات الصيرفة ثلاثة ايام في الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).