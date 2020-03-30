🟠نص بيان من القائد العام للقوات المسلحة العراقية حول الاوضاع في العراق

2020/03/30 | 10:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان الاعمال اللاقانونية واللامسؤولية التي يقوم بها البعض في استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة العراقية حكومة وشعبا.وهو عمل مدان من […]

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