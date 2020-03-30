2020/03/30 | 10:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠محلل سياسي: إنسحاب القوات الإميركيةمن العراق إستعدادا لتنفيذ عملية (الفجر الجديد) أكد المحلل السياسي سعد الكعبي، اليوم الاثنين، ان إنسحاب القوات الاميركية من بعض القواعد في العراق بسبب نوايا مبيتة و تلافيا لردة […]

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