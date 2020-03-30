اصابات جديدة بفيروس كورونا في كردستان العراق

2020/03/30 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق، اليوم الاثنين، تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد....

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