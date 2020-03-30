ما صحة أنباء إصابة عراقيين في ايران بفيروس كورونا؟

2020/03/30 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، التقارير عن إصابة مئات العراقيين في ايران بفيروس كورونا....

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