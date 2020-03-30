مصرف الرافدين العراقي يصدر بيانا بشأن الرواتب

2020/03/30 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الاثنين، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات....

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