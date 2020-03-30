2020/03/30 | 10:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه بتشديد المراقبة على المتلاعبين بالأسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بتشديد المراقبة على المتلاعبين بالأسعار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بتشديد المراقبة على المتلاعبين بالأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).