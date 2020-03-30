ترامب: لن ندفع أموالاً لتأمين حماية الأمير هاري وزوجته ميغان

2020/03/30 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأحد، إن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية للأمير ا...





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