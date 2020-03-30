بالصور.. طيران الجيش يشارك في فرض إجراءات منع التجوال غربي البصرة

2020/03/30 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (30 اذار 2020) بمشاركة الطيران المروحي العسكري في تطبيق اجراءات فرض حظر التجوال غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش المروحي وبإشراف قيادة عمليات البصرة، شارك في تطبيق اجراءات حظر التجوال اليوم غربي البصرة".

وبين، أن "الطيران العسكري حلق في سماء الزبير على ارتفاع منخفض بعد أن شهد القضاء يوم أمس هجوماً عشائرياً على منزلين ايضاً".

وأوضح، أن "المهاجمين قدموا من خارج المحافظة ونفذوا هجوماً مسلحاً داخل قضاء الزبير ومن بعدها فروا الى جهة مجهولة"، مرجحا انهم "لا زالوا داخل القضاء في مناطق قريبة من الحادث".

بغداد اليوم-نينوى

قررت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الإثنين، الموافقة على فتح منافذ وشركات الصيرفة والتحويل المالي بالموصل ثلاثة ايام في الاسبوع.

وذكرت الخلية، في بيان، أنها "وافقت على افتتاح منافذ وشركات الصيرفة، والتحويل المالي في الموصل

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الأثنين (30 آذار 2020)، بتشديد المراقبة على التجار وأصحاب المحال الذين يتلاعبون بالأسعار.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن، الأخير "قام بجولة تف

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين (30 اذار 2020) صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة ب

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