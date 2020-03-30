نينوى توافق على فتح منافذ وشركات الصيرفة والتحويل المالي بالموصل ثلاثة ايام في الاسبوع

2020/03/30 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

قررت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الإثنين، الموافقة على فتح منافذ وشركات الصيرفة والتحويل المالي با...





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