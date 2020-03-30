مؤيد اللامي: نقابة الصحفيين العراقيين وزعت اكثر من اربعة الاف حصة غذائية الى صحفيين ومواطنين في بغداد والمحافظات

2020/03/30 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ان نقابة الصحفيين وزعت اكثر من اربعة الاف حصة غذائية الى الصحفيين والمواطنين في بغداد والمحافظات.واضاف اللامي في تغريدة على تويتر وتابعته وكالة صدى , الحمد لله وبعونه سيصل ما وزعت نقابتنا من حصص غذائية حتى صباح الاثنين الى اكثر من اربعة الاف حصة

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