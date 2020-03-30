2020/03/30 | 10:54 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).