🟠المكلف بين الرفض وكورونا

2020/03/30 | 10:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حميد أسبوعان من المهلة الدستورية يفصلان امام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتقديم تشكيلته الحكومية ونيله الثقة من عدمها داخل قبة البرلمان معطيات كثيرة حملتها الفترة الماضية من التكليف […]

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