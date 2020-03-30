2020/03/30 | 10:55 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محمد حميد أسبوعان من المهلة الدستورية يفصلان امام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتقديم تشكيلته الحكومية ونيله الثقة من عدمها داخل قبة البرلمان معطيات كثيرة حملتها الفترة الماضية من التكليف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠المكلف بين الرفض وكورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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