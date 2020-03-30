عبد المهدي قلق من تحركات عسكرية أجنبية ويتحدث عن أعمال حربية

2020/03/30 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر رئيس مجلس الوزراء المنصرف، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، بيانًا يحذر من خلاله القوات الأجنبية من مغبة أعمال حربية في العراق.وقال عبد المهدي في بيان تلقته “يس عراق” إن “الاعمال اللاقانونية واللامسؤولية التي يقوم بها البعض في استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على […]

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