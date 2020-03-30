🟠خلية الازمة البرلمانية:50 ألف مدني ستدخل عوائهم أزمة انسانية بداية من الشهر المقبل

2020/03/30 | 11:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖌 #متابعات ……..اكدت عضو خلية الازمة البرلمانية، النائب غيداء كمبش، الاثنين بان 50 ألف مدني ستدخل عوائهم أزمة انسانية بداية من الشهر المقبل.وذكرت كمبش ، ان “مناشدات كثيرة […]

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