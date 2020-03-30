🟠سلال الفقراء.. معونات المتعففين.. مطابخ الخير للغير بعصر كورونا !

2020/03/30 | 11:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج يقول الفيلسوف الدنماركي ،كيركجارد ،”إذا بدأ أي شعب بإنتاج وصناعة النكتة فأعلم أنه بدأ يشعر بالجوع والفقر”، هكذا أطلقها مدوية في يوم ما،وحتى لا يجوع الفقراء مع هبوط […]

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