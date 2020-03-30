2020/03/30 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أجرى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين جولة تفقدية في عدد من مناطق العاصمة بغداد للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال.وقال بيان لوزارة الداخلية، ان “الياسري اثنى على الجهود التي يبذلها منتسبي وزارة الداخلية بمختلف تشكيلاتهم ، مؤكداً على ضرورة التقيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يطلع على اجراءات حظر التجوال ويشدد على انسيابية حركة شاحنات المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يطلع على اجراءات حظر التجوال ويشدد على انسيابية حركة شاحنات المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).