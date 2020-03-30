حراك فردي للزرفي.. ومغازلة لإيران بعد رد دبلوماسي منها

2020/03/30 | 11:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



لا جديد في أزمة تشكيل الحكومة العراقية التي تستعد لدخول شهرها الرابع على التوالي، إلا في ما يتعلق بحراك يجري...

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