2020/03/30 | 11:08 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد البنك المركزي العراقي، الاثنين، توفر رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل بعد دفع رواتب شهر اذار ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنك المركزي يوضح حقيقة عدم إمكانية دفع رواتب الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنك المركزي يوضح حقيقة عدم إمكانية دفع رواتب الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).